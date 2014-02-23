Фото: FPA Фото: FPA Российская федерация рассчитывает, что Казахстан завершит переговоры по присоединению к ВТО в первом полугодии 2014 года. Об этом на открытой лекции в Минэкономразвития РФ заявил директор департамента торговых переговоров Максим Медведков, сообщает CA-News.org. "Мы надеемся, что до середины года закончатся переговоры. В целом, я думаю, что это посильная задача", - сказал Медведков. По его словам, Российская федерация, помогая Казахстану в переговорном процессе, "делает все, что от нее зависит". "Мы работаем над этим практически каждый день. Думаю, через несколько месяцев это произойдет. Процесс несколько затянулся", - подчеркнул Медведков. Вице-министр экономики и бюджетного планирования Казахстана Тимур Жаксылыков в январе 2014 года заявлял, что страна рассчитывает вступить в ВТО в этом году. По его словам, переговоры находятся на завершающем этапе. Источник: CA-NEWS