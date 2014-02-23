Фото с сайта kapital.kz Фото с сайта kapital.kz Прокуратура изобличила лиц, спровоцировавших ажиотаж вокруг банков. Об этом деловому порталу Kapital.kz  сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматы. «Прокурорской проверкой и проведенными органами национальной безопасности мероприятиями, установлен собственник ТОО «Юридическая фирма «Signum» Накипов Абылхаир Маратбекович, сотрудники этой компании Трофимович Виктория Владимировна и Адасбаева Айгерим Нуртаевна, причастные к распространению ложных электронных сообщений о сложном финансовом положении АО «БанкЦентрКредит», – говорится в сообщении прокуратуры. Выяснилось, что недостоверную информацию о скором банкротстве банка они получили от 30-ти летнего Сабденова Дархана Артурзиньовича, ранее работавшего на должности специалиста сектора по исполнительному производству Алматинского региона Центра управления кредитами АО «Банка Центр Кредит». «При этом, информация о предбанкротном состоянии банка не имела и не могла иметь под собой никаких оснований. В результате этих действий Сабденова Д.А. и вышеуказанных лиц причинен значительный вред АО «Банк Центр Кредит», – отметили в прокуратуре. 21 февраля текущего года прокуратурой города Алматы в отношении Дархана Сабденова возбуждено дело об административном правонарушении по статье 136-1 Кодекса РК об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана. Постановлением суда Дархан Сабденов признан виновным в совершении правонарушения и взят под арест на 20 суток. Кроме того, «Банк Центр Кредит» подал исковое заявление в суд о возмещении причиненного ущерба. В отношении Дархана Сабденова ранее возбуждалось уголовное дело по части 2 статьи 251 Уголовного кодекса РК (хранение, распространение