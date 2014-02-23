Фото с сайта arenanews.com.ua Фото с сайта arenanews.com.ua Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко объявила о намерении принять участие во внеочередных президентских выборах, назначенных на 25 мая 2014 года. Об этом, как сообщает ИТАР-ТАСС, она сообщила вечером в субботу, 22 февраля, сразу после того, как была освобождена из тюремного заключения. На выходе из харьковской больницы, в которой она находилась на лечении, Тимошенко поблагодарила своих сторонников. «Диктатура пала. И пала она не благодаря политикам и дипломатам, она пала благодаря тем людям, которые смогли выйти, смогли защитить себя, свои семьи, свою страну», — также заявила она. Юлию Тимошенко освободила Верховная Рада своим постановлением от 22 февраля. После выхода на свободу лидер «Батькивщины» направилась в Киев на Майдан. Досрочные выборы президента объявили в субботу. Депутаты Верховной Рады приняли постановление о «самоустранении» Виктора Януковича. Сам президент все последние решения парламента назвал незаконными. Предстоящие выборы президента 22 февраля также обсуждали активисты Майдана. Как заявил со сцены один из сотников самообороны, уличная оппозиция выберет своего кандидата голосованием на площади. Президент Виктор Янукович начал идти на уступки 21 февраля после вооруженных столкновений в Киеве между оппозицией и правоохранительными органами. В результате конфликта погибли 77 человек, около 600 обратились в больницы с ранениями.