NISH_roboty7В Уральске прошел чемпионат по робототехнике среди учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На сборы приехали команды из Астаны, Актобе, Атырау, Семея, Павлодара, Шымкента, Караганды, Кызылорды, Кокшетау, Талдыкоргана и Усть-Каменогорска. - На сегодняшнем чемпионате собрались команды со всего Казахстана, - рассказывает тренер команды из Астаны Азамат МЕРГЕНБАЕВ. - В каждой команде по четыре участника и два тренера. Мы очень рады, что у детей есть возможность реализовать себя в робототехнике. Детям очень интересно, в нашей команде есть и девочки, и мальчики. Каждый занимается своей частью работы. Мальчишки создают, так сказать, «тело», а девочки программируют. Чемпионат проходит по трем турам: траектория, кегельринг и сумо. На сбор роботов командам было дано два часа. По правилам чемпионата, робот по параметрам должен уместиться в прозрачный куб 25 сантиметров, а также  весить не больше одного килограмма. Было запрещено использовать  при программировании соединение через bluetooth. - Если использовать блютуз-соединения, то это просто машина с пультом управления получается, - комментирует один из участников Муратбек БУЛГАНБАЕВ. - Мы же создаем роботов, у которых уже в «мозгах» заложена определенная программа, по которой он и работает. Думаю, что в будущем робототехника будет нам просто необходима. Ведь робот сможет выполнять различные работы в тех условиях, в которых не может находиться человек. Роботы должны стать нашими лучшими помощниками. В туре «Траектория» роботы должны были проехать от зоны старта до зоны финиша, преодолевая все препятствия. Самый лучший результат показал робот учащегося НИШ из Шымкента Асылжана НУРБЕКУЛЫ. В состязании «Сумо» участникам необходимо было подготовить автономного робота, способного наиболее эффективно выталкивать робота-противника за пределы черной линии ринга. Самым лучшим роботом-сумоистом оказался робот атырауского изобретателя Бекнура БЕККАЛИЕВА. В соревнованиях по туру «Кегельринг» юные изобретатели представили автономного робота, способного выталкивать кегли за пределы ринга. В этом виде соревнований самым умным оказался робот уральского изобретателя Арыстана САБИРА.