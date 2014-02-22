На сборы приехали команды из Астаны, Актобе, Атырау, Семея, Павлодара, Шымкента, Караганды, Кызылорды, Кокшетау, Талдыкоргана и Усть-Каменогорска. - На сегодняшнем чемпионате собрались команды со всего Казахстана, - рассказывает. - В каждой команде по четыре участника и два тренера. Мы очень рады, что у детей есть возможность реализовать себя в робототехнике. Детям очень интересно, в нашей команде есть и девочки, и мальчики. Каждый занимается своей частью работы. Мальчишки создают, так сказать, «тело», а девочки программируют. Чемпионат проходит по трем турам: траектория, кегельринг и сумо. На сбор роботов командам было дано два часа. По правилам чемпионата, робот по параметрам должен уместиться в прозрачный куб 25 сантиметров, а также весить не больше одного килограмма. Было запрещено использовать при программировании соединение через bluetooth. - Если использовать блютуз-соединения, то это просто машина с пультом управления получается, - комментирует один из участников. - Мы же создаем роботов, у которых уже в «мозгах» заложена определенная программа, по которой он и работает. Думаю, что в будущем робототехника будет нам просто необходима. Ведь робот сможет выполнять различные работы в тех условиях, в которых не может находиться человек. Роботы должны стать нашими лучшими помощниками. В туре «Траектория» роботы должны были проехать от зоны старта до зоны финиша, преодолевая все препятствия. Самый лучший результат показал робот учащегося НИШ из Шымкента. В состязании «Сумо» участникам необходимо было подготовить автономного робота, способного наиболее эффективно выталкивать робота-противника за пределы черной линии ринга. Самым лучшим роботом-сумоистом оказался робот атырауского изобретателя. В соревнованиях по туру «Кегельринг» юные изобретатели представили автономного робота, способного выталкивать кегли за пределы ринга. В этом виде соревнований самым умным оказался робот уральского изобретателя