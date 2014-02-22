На ярмарке свои продукции представили местные крестьянские хозяйства - цены были ниже рыночных. Также были представлены и живые продукты. Одна из предпринимателей на реализацию привезла живых домашних кроликов. Цена одного кролика - 5000 тенге. -Такая ярмарка даст возможность предпринимателям продавать свою продукцию без посредников, -. - Эта ярмарка будет открыта сегодня, 22 февраля, до пяти вечера. - Я привезла капусту, морковь, редьку и свеклу. Цены на овощи зависят от их величины и внешнего вида, например, морковь мелкая - от 50 тенге за кг и до 90 тг, мы остались довольны мероприятием, - рассказала. Но не все покупатели остались довольны ценами и качеством представленных товаров. - Выбирать продавцы не дают, обманывают и все. Цена за 1кг - 800 тенге, я хотела купить жирное мясо, но к нему в довесок прилагается шейка с костью, зачем мне так, поэтому мне пришлось купить уже в другом месте постное. Неправильно это сделали, покупателю должны предоставить свободу выбора, - заявила одна из посетителей ярмарки. - Мне мясо понравилось, все время здесь покупали по 1200, сегодня вот по 800 купили, неплохое мясо. Если каждые выходные так будут продавать, это нам только хорошо будет, - сообщила покупательница. Как ранее сообщили в городском акимате, ярмарка проводится «в целях обеспечения малообеспеченных слоев жителей города продовольственными товарами местных товаропроизводителей по сниженным ценам». Сегодня подобная ярмарка проходит и в Желаевском сельском округе. Ярмарка продлится до пяти часов вечера.