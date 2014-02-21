Иллюстративное фото с сайта www.bk55.ru Иллюстративное фото с сайта www.bk55.ru Местонахождение почти 700 казахстанских детей, усыновленных иностранцами, в настоящее время неизвестно, сообщил в пятницу генеральный прокурор Казахстана Асхат Даулбаев. Об этом сообщает ИА "Новости Казахстан". "За последние 15 лет в Казахстане усыновлено 50 тысяч детей, из них практически каждый пятый ребенок, то есть около 9 тысяч, усыновлены иностранцами. Работа по контролю за усыновленными и их жизнью в приемных семьях практически провалена, нет должной координации и межведомственного взаимодействия органов опеки и попечительства, министерства образования, иностранных и внутренних дел, ведущих учет таких детей … в результате мы не располагаем сведениями о местонахождении 673 казахстанских детей, усыновленных иностранцами", - сказал Даулбаев на расширенной коллегии своего ведомства. При этом, как следует из слайдов, продемонстрированных на коллегии, контроль за состоянием усыновленных детей не налажен и внутри республики: органы опеки не располагают отчетами об условиях жизни и воспитания порядка 3,5 тысяч детей, усыновленных казахстанцами. По словам генпрокурора, по всем перечисленным фактам органами прокуратуры принимаются соответствующие меры. "В результате принятых мер прокурорского реагирования защищены права более 800 несовершеннолетних детей. К различным видом ответственности привлечено более 150 должностных лиц, возбуждено шесть уголовных дел", - сказал глава надзорного органа. По его данным, ежегодно из 34 тысяч казахстанских детей-сирот усыновляется примерно одна десятая  часть или около 3,4 тысячи детей, при этом генпрокурор считает, что в Казахстане в последние годы было зафиксировано шесть случаев попыток купить новорожденных детей. Генпрокурор считает, что желающих усыновить детей за деньги толкают на эти преступления бюрократическая волокита, сопровождающая процесс усыновления в стране, а также отсутствие свободного доступа к базе данных детей, находящихся в детских домах, что не позволяет усыновителям при официальной процедуре усыновления самостоятельно подбирать ребенка по возрасту, полу либо национальности.