Фото с сайта vesti.kz Фото с сайта vesti.kz Соперниками казахстанцев были сборные России, США, Китая и Нидерландов. Мужская сборная Казахстана по шорт-треку стала пятой на Олимпиады в Сочи в эстафете на 5000 метров, сообщает корреспондент Vesti.kz. В составе сборной Казахстана эстафету бежали Абзал Ажгалиев, Айдар Бекжанов, Денис Никиша и Нурберген Жумагазиев. Время казахстанцев составило шесть минут и 54.630 секунды. Стоит отметить, что казахстанские шорт-трекисты долгое время шли на третьем месте после падения китайцев и голландцев, но удержаться на этой позиции не смогли. Победу в мужской эстафете одержали российские шорт-трекисты - Виктор Ан, Семен Елистратов, Владимир Григорьев и Руслан Захаров. Время победителей составило шесть минут и 42.100 секунды, что стало новым олимпийским рекордом. "Серебро" выиграла сборная США, а "бронзу" - команда Китая. В полуфинале сборная Казахстана заняла второе место, пропустив вперед команду Голландии, но опередив США и Корею, которые упали. С другого полуфинала пробились Россия и Китай. Также сегодня были разыграны медали на дистанции 500 метров у мужчин, где победил российский шорт-трекист Виктор Ан, и на дистанции 1000 метров у женщин. Здесь победу одержала шорт-трекистка из Южной Кореи Пак Сын Хи. "Серебро" завоевала китаянка Фань Кэсинь, а "бронза" досталась еще одной кореянке Сим Сук Хи.