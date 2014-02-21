astana3В Астане горит Дом министерств. По предварительным данным, пожару уже присвоили высшую категорию сложности, передает BNews.kz. Сообщение о пожаре поступило в 20.12. Как сообщили в ДЧС Астаны, предположительно в подвальном помещении горели автопокрышки. По предварительным данным, площадь пожара - 12 кв. метров.   ВИДЕО Оперативные действия пожарных подразделений ДЧС Астаны позволили избежать жертв и пострадавших. Пожар был ликвидирован в 21.00, сообщили в пресс-службе ДЧС Астаны корреспонденту Tengrinews.       astana3 astana1 astana2 astana4 Фото и видео с сайта bnews.kz