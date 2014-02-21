Мужчина пересчитывает купюры, а судья кивает на стол и говорит, чтобы деньги тот положил туда. После чего у судьи спрашивают: - Теперь же штрафов не будет? - Нет, не будет, - отвечает. По словам, 18 февраля по подозрению в получении взятки был задержан председатель Зеленовского районного суда №2 Бакытжан САТЫБАЛДИЕВ. - В департамент (финансовую полицию) обратилсяс заявлением о привлечении к уголовной ответственности председателя Зеленовского районного суда №2 Бакытжана САТЫБАЛДИЕВА, который вымогает у него взятку в сумме 200 тысяч тенге за не наложение штрафа по административному материалу, составленному налоговым управлением Зеленовского района, - рассказал Амантай РАШКАЛИЕВ. - В тот же день с санкции прокурора ЗКО сотрудники финансовой полиции провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых в установленном порядке зафиксирован факт получения САТЫБАЛДИЕВЫМ в своем рабочем кабинете взятки в сумме 200 тысяч тенге от предпринимателя. Как ранее сообщал «Мой ГОРОД», 19 февраля пресс-служба Западно-Казахстанского областного суда подтвердила информацию о том, что 18 февраля был произведен осмотр кабинета Бакытжана САТЫБАЛДИЕВА. Тогда было заявлено, что в ходе осмотра, спустя 2,5 часа, в кабинете судьи сотрудниками полиции обнаружили денежные средства. После чего был произведен смыв с рук, однако следов красителя на руках САТЫБАЛДИЕВА не обнаружено. Судья пояснил, что происхождение денежных средств ему неизвестно. С санкцией на проведение осмотра он ознакомлен не был. Кроме того, в суде сообщили, что ранее ХАМЗИН проходил в качестве взяткодателя в отношении сотрудников полиции. В облсуде не исключают, что это могла быть попытка оказания давления на судью и провокация взятки.