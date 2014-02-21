intriganka3- Я вообще не понимаю, почему я должна ходить в том, что мне не нравится, - говорит одна из покупательниц в ТД «Универмаг». - У нас свободная страна, светское общество, каждый имеет свое право голоса и выбора. Сигареты и водку почему тогда не запретят или лапшу быстрого приготовления? Ведь это реально вредные продукты. А тут трусы кружевные им не понравились! Как известно, кружевные трусы из синтетического волокна запрещены к производству, ввозу и продаже на территории  всего Таможенного союза, при этом запрет существует еще с 2003 года. Законодатели решили, что эта часть нижнего белья из кружева с синтетической нитью сильно вредна для здоровья женщин. Но не все так плохо, успокаивают владельцы крупных торговых точек, где продают кружевное  белье. - Запрет касается только белья низкого качества, - говорит владелица магазина «Интриганка» Наталья СМИРНОВА. - Я, к примеру, работаю только с товаром хорошего качества, привожу только сертифицированный товар. Нижнее белье - это можно сказать средство гигиены и поэтому, конечно, оно должно дышать. По нормам в нижнем белье должно быть не меньше 6% эластана. Это такая нить, благодаря которой ткань дышит. Она есть даже в хлопковом белье. Поэтому я думаю, нет повода для беспокойства.