Как известно, кружевные трусы из синтетического волокна запрещены к производству, ввозу и продаже на территории всего Таможенного союза, при этом запрет существует еще с 2003 года. Законодатели решили, что эта часть нижнего белья из кружева с синтетической нитью сильно вредна для здоровья женщин. Но не все так плохо, успокаивают владельцы крупных торговых точек, где продают кружевное белье. - Запрет касается только белья низкого качества, - говорит. - Я, к примеру, работаю только с товаром хорошего качества, привожу только сертифицированный товар. Нижнее белье - это можно сказать средство гигиены и поэтому, конечно, оно должно дышать. По нормам в нижнем белье должно быть не меньше 6% эластана. Это такая нить, благодаря которой ткань дышит. Она есть даже в хлопковом белье. Поэтому я думаю, нет повода для беспокойства.