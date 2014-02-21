Фото ©AFP
Главный тренер сборной Казахстана по шорт-треку Мадыгали Карсыбеков рассказал о медальной борьбе в эстафетном забеге на Олимпиаде в Сочи, куда пробилась отечественная команда, сообщает корреспондент Vesti.kz.
- Команда на подъеме, и я думаю, что реально бороться за медаль. Команда соперников знает манеру их ведения борьбы. Конечно, мы дадим установку, как себя вести. Думаю, нам удастся побороться за награду.
- Команда весьма неожиданно пробилась в финал - первые ощущения?
- Внешне я старался сдерживать свои эмоции, а уже когда понял, что мы в финале, очень обрадовался. Даже в Интернете есть снимки со мной (улыбается). Но, тем не менее, я не нахожусь в эйфории и ребят остужаю - они понимают, что медаль рядом. На юниорском чемпионате мира, когда мы вышли в финал, судья после забега подошел и сказал, что вы могли взять любую медаль, но последняя передача была очень сильная и наш спортсмен упал - мы остались четвертыми. В этот раз такую ошибку мы не допустим.
- Вы говорите, что соперники известны, какой вам видится финальный забег?
- Думаю, Голландия, Россия и Китай будут бороться за первое место. Голландцы - чемпионы мира, россияне - хозяева состязаний и действующие чемпионы Европы. Есть еще американцы, которые выиграли последние два этапа Кубка мира. Китайцы тоже сильны. Основная борьба пойдем между этими сборными, но это шорт-трек, где может быть непредсказуемый финал турнира. Если падают в шорт-треке, это не случайно: радиус беговой зоны восемь метров, а бегут спортсмены со скоростью 40 километров в час. Выдержать тактическую борьбу на такой скорости, при такой плотности участников, очень непросто. И если ты упал, то ты проиграл. Это как в боксе: они давит и давит, а другой, одним ударом отправляет соперника в нокаут - ни у кого не возникнет к нему претензий. Лед в Сочи мягкий, и при сильном крене это приводит к падению.
- А какая атмосфера в команде? Нет ли нервозности?
- Они все у нас холерики, спокойные и флегматичные. На отборочных этапах Кубка мира мы первый этап в эстафете провалили - упали и практически вышли из игры. Но теоретически шанс на продолжение борьбы все же сохранился. На втором этапе ребята выступили просто замечательно и последняя, восьмая лицензия, которая оставалась, досталась нам. На нее претендовали Великобритания, Франция, Германия и Япония - это призеры мировых турниров в эстафетной гонке. Это был шок для всех, когда мы выиграли путевку на Игры в такой солидной компании. Я с этой командой работаю 12 лет: были и травмы колото-резанные, подолгу лежали в больницах… В прошедшем году работали по корейской методике, а она очень жесткая - в день по 10 часов тренировок. Мы с Джими Джангом, нашим корейским тренером, работали в дуэте - один день он злой, другой - я. Но команда сумела справиться с нагрузками и вышла на более высокий уровень скорости - шесть минут 50 секунд, что является показателем экстра-класса, мы уверенно показываем. Но бегать - это одно, а вести борьбу - это совсем другое. Забеги начинаются медленно, а после трех тысяч уже начинается гонка. Но заранее предсказать, чем закончится финал - невозможно.
Напомним, сборная Казахстана по шорт-треку успешно преодолела стадию полуфиналу в эстафете на 5000 метров. Из оставшихся соревновательных видов, именно в этой дисциплине у Казахстана наибольшие шансы на медаль - на старт отечественные спортсмены выйдут в 23.00 сегодня, 21 февраля.