Фото с сайта carsweek.ru Фото с сайта carsweek.ru Согласно изменениям в Техрегламенте, которые вступили в силу ещё 5 января 2014 года, под запрет подпадают несколько моделей автомобилей, в том числе и очень популярные Daewoo Nexia и Matiz. Согласно поправкам, автомобиль должен быть укомплектован как минимум одной фронтальной подушкой безопасности, ABS (антиблокировочной тормозной системой), креплениями детских сидений ISOFIX, дневными ходовыми огнями и иммобилайзером, сообщает Kolesa.kz. Daewoo Nexia и Matiz (13 371 проданный автомобиль в 2013 году) под эти требования не подпадают. Из перечисленного они не имеют ничего. "Автомобили Daewoo Nexia и Daewoo Matiz не ввозятся в Казахстан с 5 января 2014 года. Сегодня реализуются остатки со склада. Тяжело пока понять, будут ли продаваться эти модели далее, но вряд ли завод возьмётся доукомплектовывать машины ради техтребований. Скорее мы предложим другие модели — заменой „Нексии“ может стать седан Gentra", - заявил представитель Uz Daewoo в Казахстане. Между тем в 2013 году "Нексия" была одним из бестселлеров рынка, став третьей по популярности среди новых машин, — было продано более 10 000 автомобилей. К слову, нет подушек безопасности и в других популярных в РК машинах, к примеру во внедорожнике LADA 4×4 и всём модельном ряду UAZ. Но эти машины собраны на территории Таможенного союза, и для них поправки начнут работать только в следующем году. Land Rover Defender, кстати, также голый в этом смысле, но вряд ли казахстанцы посчитают это большой потерей. Впрочем, внедорожник LADA 4×4 может покинуть досрочно даже конвейер в Усть-Каменогорске. Если в прошлом году на "Азия Авто" было собрано 6 953 автомобиля, то на 2014 год утверждено производство лишь 988 автомобилей. По словам президента АО "Азия Авто" Ерика Сагымбаева, дальнейшая судьба этой модели пока не решена и "Нива" может покинуть конвейер завода уже в этом году. Не менее интересная ситуация со многими современными моделями, имеющими и подушки безопасности, и ABS, и крепления ISOFIX, и иммобилайзеры, но лишёнными дневных ходовых огней. Выходит, они тоже подпадают под запрет обновлённого Техрегламента.