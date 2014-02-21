Иллюстративное фото с сайта www.bairam-tour.com
Относительно недавно в Казахстане разгорелась дискуссия вокруг названия этой тюркской страны.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил переименовать республику в "Қазақ елі", тем самым избавив ее от окончания "-стан", из-за которого иностранцы зачастую путают Казахстан с другими, менее благополучными среднеазиатскими государствами.
А накануне к спорам о переименовании страны подключилась и Всемирная ассамблея тюркских народов (ВАТН) в лице ее председателя, известного ученого академика Ерментая Султанмурата.
Правда, академик Султанмурат предлагает свой вариант названия страны. В официальном обращении к президенту и народу Казахстана ученый отметил, что Казахстан следует официально назвать Тураном. Об этом сообщили в пресс-службе ассамблеи.
"В условиях глобализации и неоколониализма любому тюркскому народу, каким бы "великим" и гордым он себя не считал, нет альтернативы, кроме единства. В противном случае, всех нас ждет сход с исторической арены. Для достижения единства требуется фактор, подталкивающий всех мыслить и двигаться в этом направлении. Одним из таких важнейших, постоянно действующих факторов может стать появление страны “Туран”, находящейся на прародине всех тюрков и в центре Тюркского мира, каковым является нынешний Казахстан", - говорится в обращении академика.
По его словам, Казахстан расположен в центре Азии, является прародиной тюркского суперэтноса, и название страны, обращенное в будущее, должно соответствовать своей величайшей истории и своему предназначению.
"Мы, несмотря на то, что наша страна за небольшой срок сделала невиданные шаги в своем развитии, не должны ограничиваться узконациональными интересами. Мы не можем ни на минуту забыть, что наша судьба и судьба тюркского суперэтноса едины, и Тюркский мир с надеждой смотрит на Казахстан. Неслучайно Президент Казахстана именуется аксакалом Тюркского мира, братья-кыргызы недавно предлагали создать с казахами единое государство, а в самом Казахстане, несмотря на попытки региональных властей задушить, строится историко-культурный, общественно-научный центр тюрков мира – городок Туран, плодотворно работает Всемирная ассамблея тюркских народов. Таким образом, наша страна, находясь в центре Тюркского мира, все больше становится местом единения тюркских народов", - говорится в тексте обращения.
По словам академика, Казахстан, во имя возрождения и единства тюрков – древних туранцев, может и обязан именовать себя "Туран"ом, возвышая первопредка, что ни в коей мере не умаляет национального достоинства казахов.
"Это будет важнейшим этапом – маяком, символом, призывающим к консолидации тюркского суперэтноса, что является залогом выживания и возрождения, в т.ч. казахского народа", - уверен Ерментай Султанмурат.
По его словам, обновлению подлежит не только название страны, но и ее форма.
"Новое образование, которое может с казахского перерасти в общетюркское, должно называться не республикой, ханством, царством, халифатом, не государством, а сообществом тюркских народов “Туран”. Последнее подчеркивало бы нашу устремленность к созданию нового мира, без орудия подавления масс – государства. Его создадут, вместе будут жить не только тюрки, но и все граждане наших стран, независимо от этнического, расового происхождения", - отметил академик.
По словам главы Всемирной ассамблеи тюркских народов, настало время глобального мышления, конкретных действий.
"Поступая так, мы заложим основу безоблачного будущего родному казахскому, казахстанскому народу, всему тюркскому суперэтносу, окажем влияние и на ход мирового развития. Значит, быть возрождению великого Турана, началом которого явится появление на казахской земле сообщества тюркских народов “Туран”. И мы верим, что те, к кому обращаемся, проявят небывалую историческую дальновидность, основав сообщество тюркских народов “Туран” и, тем самым, оставив себя навеки в памяти благодарных потомков", - заключил председатель ВАТН.
Источник: Turkist.org