Иллюстративное фото с сайта nua.in.ua Иллюстративное фото с сайта nua.in.ua Ярмарка откроется в 9 часов утра в субботу 22 февраля на оптово-розничном рынке «Ел ырысы». Как сообщает пресс-служба акима города, ярмарка продовольственных товаров организована по инициативе акимата Уральска. Планируется, что в ней примут участие крупные оптовые поставщики города. - Будет представлен широкий ассортимент продовольственных товаров. Цены на продукты питания будут ниже рыночных, - сообщает пресс-служба.