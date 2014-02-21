Фото с сайта www.day.kiev.ua Фото с сайта www.day.kiev.ua Президент Украины Виктор Янукович объявил о проведении досрочных президентских выборов, сообщает Lenta.ru. Соответствующее сообщение в пятницу, 21 февраля, размещено на сайте главы государства. Президент отметил, что инициирует возврат к конституции образца 2004 года, что означает перераспределение полномочий в украинских властных структурах от президента к парламенту. Янукович также призвал сформировать правительство национального доверия, не уточнив, кто должен войти в новый кабинет министров. При этом в заявлении Януковича ничего не говорится о досрочных парламентских выборах, объявления которых от президента ранее добивались представители оппозиции и Евросоюза. Ранее стало известно, что объединенная украинская оппозиция одобрила соглашение с властями, которое предусматривает конституционную реформу, создание коалиционного правительства и досрочные выборы. Такое решение было принято членами партий «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода», сообщает lb.ua. Голосование за возврат к конституции образца 2004 года, как сообщалось, должно пройти в сентябре 2014 года. Соглашение между властями Украины и оппозицией было достигнуто в ходе длительных переговоров, начавшихся в ночь на 21 февраля. В обсуждении условий урегулирования конфликта участвовали главы внешнеполитических ведомств стран ЕС и представители России. С 18 февраля в Киеве возобновились столкновения оппозиционеров с сотрудниками МВД, в ходе которых, по данным Минздрава Украины, погибли 77 человек. По состоянию на полдень 21 февраля в больницах города находятся 371 пострадавший, всего за помощью обратился 581 человек.