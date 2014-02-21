Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz На трассе "Актобе-Астрахань" на территории Мугалжарского района в минувший вечер в снежном плену остались более 130 машин. Об этом журналистам рассказал начальник отдела ДЧС Актюбинской области Руслан БАЙМУХАНОВ. - Несмотря на предупреждения, имели случаи скопления автомашин в снежном плену. Так, на территории Мугалжарского района, в районе поселка Аккемер, в снежном заносе застряло более 130 машин. В результате проведения спасательных работ эвакуировано 60 автомобилей, в том числе 9 грузовых и 1 автобус с 40 пассажирами, - рассказал БАЙМУХАНОВ. Спасатели возмущены тем, что жители не воспринимают всерьез смс-рассылки с предупреждениями о предстоящей погоде. По словам БАЙМУХАНОВА, силами ДЧС совместно с РГП «Казахавтодор» автомобили отбуксированы на очищенный участок, пострадавших нет. Айдар БАЙЖАНОВ