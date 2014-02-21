К слову, участие в забеге приняли только аттестованные сотрудники полиции. - Всего участвовало 19 команд, в каждой команде по три человека - двое мужчин и одна женщина. По сообщению ДВД, на дистанции 5 км вольным стилем первое место среди мужчин завоевална втором местеи третье место занял. Также среди женщин на дистанции 3 км первое место заняла, на втором местеи на третьем местеВ общекомандном зачете благодаря двум призовым местам первое место заняла команда УССО по Актюбинской области, на втором месте команда УВД г. Актобе и третье место заняла команда батальона дорожно-патрульной службы. Всем победителям и призерам были вручены ценные подарки - зимние спортивные костюмы, спортивная форма, а также кубки, медали и грамоты.