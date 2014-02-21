lyji1Среди подразделений ДВД области прошли соревнования по лыжным гонкам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области. К слову, участие в забеге приняли только аттестованные сотрудники полиции. - Всего участвовало 19 команд, в каждой команде по три человека - двое мужчин и одна женщина. По сообщению ДВД, на дистанции 5 км вольным стилем первое место среди мужчин завоевал кандидат в мастера спорта РК по лыжному спорту, дежурный ЛОВД на станции Актобе Андрей ТРОФИМОВ, на втором месте инспектор-штурмовик ПСН «Арлан» ДВД Адиль МУСТАФАЕВ и третье место занял полицейский УССО по Актюбинской области Ерлан ИЗБАСАРОВ. Также среди женщин на дистанции 3 км первое место заняла инспектор-психолог батальона дорожно-патрульной службы Ольга ХАЕЦКАЯ, на втором месте инспектор ЦОУ УВД Актобе Онай МЫРЗАБЕКОВА и на третьем месте полицейский УССО Индира ШАКРАТОВА. В общекомандном зачете благодаря двум призовым местам первое место заняла команда УССО по Актюбинской области, на втором месте команда УВД г. Актобе и третье место заняла команда батальона дорожно-патрульной службы. Всем победителям и призерам были вручены ценные подарки - зимние спортивные костюмы, спортивная форма, а также кубки, медали и грамоты. Фото предоставлено пресс-службой ДВД Актюбинской области