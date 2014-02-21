Фото с сайта www.liter.kz
Нурсултан Назарбаев провел совещание по вопросам стимулирования предпринимательства и оздоровления финансового сектора страны, сообщает NUR.KZ.
В ходе совещания Глава государства отметил, что для развития экономики страны было принято решение о выделении 1 трлн тенге.
"Внешние источники финансирования для нас малодоступны, и выделяемые кредиты очень дорогие. Внутренние ресурсы в банковской системе ограничены, так как отечественные банки только-только выходят из кризиса. В связи с этим, как вам известно, было принято решение выделить из Национального фонда значительные средства в размере 1 трлн тенге для того, чтобы поддержать экономику, особенно малый и средний бизнес, а также продолжать индустриализацию и реализацию инфраструктурных проектов страны. Они обеспечивают новые рабочие места, заработную плату для наших граждан и в целом создают возможность для улучшения уровня жизни", - сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана отметил, что Национальный фонд уже сыграл важную роль в период всемирного финансово-экономического кризиса в 2008-2009 годах, когда из данного фонда было выделены значительные средства.
"Тем самым была спасена экономика Казахстана, не допущено снижение пенсий, заработных плат, как это происходило тогда во всем мире. Как известно, многие страны Европы до сих пор испытывают негативные последствия, уменьшая заработные платы, пенсии и все остальные выплаты. Сегодняшнее решение также подтверждает правильность нашего шага по созданию Национального фонда. Государство должно иметь резервы на случай трудностей, которые могут возникнуть, учитывая, что мировой кризис еще продолжается", - сказал Глава государства.
Нурсултан Назарбаев обратил внимание на наличие конкретных обоснованных проектов, которые будут финансироваться из средств Национального фонда.
"Выделенные средства в основном будут направляться на развитие перерабатывающей промышленности. Важна также реализация проектов по выпуску качественной продукции на экспорт. В этой связи будет создана соответствующая комиссия, которая займется вопросами распределения заемных средств", - сказал Президент Казахстана.
Глава государства призвал граждан страны не поддаваться на различные провокации и сохранять спокойствие.
"У нас вполне здоровая экономика, и ничего катастрофического не случилось. И сегодня ни один банк в стране не будет банкротом. Мы не допустили этого в 2009 году в отношении БТА и других банков, потому что там были сбережения наших граждан. Этого мы не допустим и сейчас. Мы гарантируем сохранность вкладов большинства населения. А те, кто спровоцировал ажиотаж вокруг банков, уже найдены, и будут привлечены к ответственности. Мы все хотим нашей стране спокойствия и стабильности, это задача всех казахстанцев. Все, что мы планировали, мы всегда исполняли", - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.
На фоне ажиотажа, вызванного девальвацией тенге, объявленной Национальным банком 11 февраля, в интернете начали распространяться слухи о грядущем банкротстве трех крупных банков Kaspi bank, Банка ЦентрКредит (БЦК) и Альянс Банка. Kaspi bank объявил награду в 100 миллионов тенге "за выявление инициаторов провокационной и лживой SMS-рассылки".
Кроме того, банки обратились в правоохранительные органы для расследования информационной атаки со стороны неизвестных.
Генпрокуратура Казахстана заявила, что выявила людей, причастных к провокационной рассылке, и они дали признательные показания.