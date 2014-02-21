Иллюстративное фото с сайта gorod.samara24.ru Иллюстративное фото с сайта gorod.samara24.ru Об этом сообщает филиал  РГП Казгидромет по ЗКО. По сообщению Казгидромета, днем 22 февраля в городе Уральск и местами по области ожидается резкое понижение температуры воздуха до  -12 -17 мороза, а в ночь на 23 февраля до 20 - 25 мороза.