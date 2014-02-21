Иллюстративное фото с сайта 1dzer.ru Иллюстративное фото с сайта 1dzer.ru Двое сельчан пожаловались в вышестоящие инстанции на акима, который, по их словам, распускает руки и держит рабов, сообщает Экспресс К. В результате суд обязал жалобщиков выплатить чиновнику 20 тысяч тенге в качестве компенсации морального ущерба. Двое жителей Хромтауского района разослали письма с жалобами на акима Коктюбинского сельского округа Кайрата Ташенова в областной акимат, прокуратуру и Агентство по делам госслужбы. Вот лишь некоторые фразы из этого послания: "Он возомнил себя крупным рабовладельцем (фараоном)", "Он запугал весь народ, распускает руки, бьет неугодных и при этом кроет матом". В эпистоле также сообщается и о том, что аким и его брат якобы избили пограничников за то, что те задержали принадлежащего бастыку раба. Кайрат Ташенов подал на авторов писем в суд и потребовал с них опровержения и полмиллиона тенге за нанесенный моральный вред. Хромтауский райсуд пришел к выводу, что послание порочит честь чиновника, но вот сумму запрошенной им компенсации сильно урезал.