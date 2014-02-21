Фото с сайта www.flickr.com Фото с сайта www.flickr.com В этом году планируется начать строительство Ледового дворца спорта и увеличение спортплощадок до 100 единиц. Совместно с Агентством по делам физической культуры и спорта будут построены физкультурно-оздоровительные комплексы в крупных райцентрах - в городах Шалкар, Алга и селе Мартук. Об этом на отчетной встрече сообщил аким Актюбинской области Архимед МУХАМБЕТОВ. - Несомненно, основой предупреждения заболеваний являются занятия спортом и физической культурой. На сегодня охват населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составил 25 %. В регионе принимаются практические шаги для дальнейшего развития инфраструктуры спорта, укрепления материально-технической базы спортивных школ и обеспечения доступности спортивных объектов для населения, - сказал глава области. К слову, в 2013 году в Актобе введены в эксплуатацию 50-метровый плавательный бассейн, конноспортивная школа, современный многофункциональный стадион «Авиатор». Айдар БАЙЖАНОВ