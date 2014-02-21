Иллюстративное фото с сайта news.headline.kz Иллюстративное фото с сайта news.headline.kz В Актобе поставлена задача эффективно использовать продукцию созданного ранее стабилизационного фонда. Объемы запаса овощей и картофеля стабфонда достаточны на период до 1 апреля текущего года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как отметил на заседании областной рабочей группы по стабилизации, экономике и предупреждению социальных конфликтов первый замакима области Нурмухамбет АБДИБЕКОВ, в настоящее время установлен контроль по объектам как розничной, так и оптовой торговли. В целях насыщения внутреннего рынка продовольственными товарами продолжена работа по проведению еженедельных сельскохозяйственных ярмарок на рынке «Табыс» и коммунальных мини-рынках. Информируя о рынке ГСМ, докладчик отметил, что ситуация в регионе стабильная, дефицита не наблюдается, запасов нефтепродуктов хватит на 1,5 месяца. Прейскурант цен в государственных медицинских учреждениях на платные медицинские услуги остался на прежнем уровне. Лекарственные средства реализуются в розничной сети аптек без ограничений. Уровень цен находится на постоянном мониторинге. Нурмухамбет АБДИБЕКОВ также доложил о ситуации по валютному рынку, отметив, что в области в сфере валютных операций действуют 18 банков второго уровня и 3 уполномоченные организации. В настоящее время ситуация по обменному курсу тенге приведена в нормальное русло, обмен производится в заданном Национальным банком коридоре. Ограничений по сумме предоставляемой наличности нет. Докладчик также отметил планомерность проводимой работы по недопущению задолженности по заработной плате. На постоянной основе действует областная трехсторонняя комиссия по социальному партнерству и регулированию трудовых отношений, аналогичные комиссии действуют при акиматах города и районов. В области созданы и функционируют специальные штабы по стабилизации экономики и предупреждению социальных конфликтов. В настоящее время в области ситуация стабильная. Айдар БАЙЖАНОВ