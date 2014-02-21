Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Для проведения противопаводковых мероприятий акиматами районов и города Актобе заготовлено 2322 тонны инертных материалов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области. Также в районах создан запас 74 тонн ГСМ, предусмотрены средства в сумме 82,7 млн тенге, в том числе в городе Актобе – 68,4 млн тенге. О ходе подготовки к проведению противопаводковых мероприятий сообщил заместитель акима области Марат ТАГИМОВ. - Согласно мониторингу, проведенному АФ «Казгидромет», наибольшее количество выпавших в зимний период осадков по г.Актобе составило в 1997 г. - 125 мм (278%), 1998 г. - 105 мм (233%), 2007 г. - 114 мм (254%) и 2014 г. -114 мм (254 мм). При этом норма осадков составляет 45 мм, - рассказал Марат ТАГИМОВ. Анализ текущей метеорологической ситуации по области показывает, что почти во всех районах количество выпавших осадков больше нормы (г. Актобе - 253 %, Айтекебийский район - 188 %, Каргалинский - 204 %, Темирский - 198 % и Мугалжарский - 153 %). Специалистами АФ РГП «Казводхоз» проведены обследования близлежащих к населенным пунктам крупных водохозяйственных объектов (Актюбинское, Каргалинское и Саздинское), состояние которых в настоящее время удовлетворительное, угрозы населенным пунктам и населению они не представляют. Заместитель главы региона отметил, что предпринимаются необходимые меры для обеспечения надлежащего контроля за пополнением в паводковый период талой водой рек Каргала, Жаман-Каргала и Илек, а также работой гидроузлов плотин на Актюбинском, Каргалинском и Саздинском водохранилищах. Предпринимаются меры по очистке улиц областного центра от снега, в настоящее время вывезено более 114 тыс. 816 тонны снега. Из районов области снег вывозят только Алгинский, Иргизский, Мугалжарский, Хромтауский и Шалкарский (вывезено 17 тыс. 956 тонн). Айдар БАЙЖАНОВ