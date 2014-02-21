рассказал, что нефтяники получают низкие зарплаты и трудятся на старой китайской технике. Аким области Архимед МУХАМБЕТОВ пообещал, что проведет по этому поводу заседание трехсторонней комиссии и разберется с проблемой. Житель поселка Караулкельды ехал 300 километров из Байганинского района, чтобы задать акиму области вопрос о детском садике. Глава области объяснил, что в этом году в Караулкельды начинается строительство школы, при ней и организуют садик. На строительство из бюджета выделяют 700 миллионов тенге. Жители Айтекебийского района интересовались, когда между поселком Шиликты и российской Домбаровкой появится пропускной пункт. У многих сельчан родственники живут на территории России, и ездить к ним в гости приходится за много километров в объезд. Архимед МУХАМБЕТОВ сказал, что задавал этот вопрос вместе с губернатором Оренбургской области в Москве. Но пока эта проблема не решается.