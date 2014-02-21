По словам замакима ЗКО, в области разработан план мероприятий по защите населения в период паводка, проведены заседания штабов в районах и г. Уральск. - Производится закуп материалов на противопаводковые мероприятия, - рассказал. - Более 150 миллионов тенге выделено из областного бюджета. На эти средства мы закупаем ГСМ, мешки и инертные материалы, также предусмотрены средства для приглашения опытных взрывников, по мере необходимости будем привлекать вертолет, и в целом будет задействовано больше 2 тысяч людей, 700 единиц техники и более 35 плавсредств. Работа в этом плане продолжается. В этом году норма выпавшего снега в ЗКО выше среднегодового, к тому же осень была дождливой и есть промерзания земли. - У нас хорошее взаимопонимание с Россией в частности с Оренбургской и Саратовской областями, - сказал замакима. - Буквально с марта у нас начнется ежедневный обмен информацией по состоянию трансграничных рек - Урала, Чагана, Большой и Малый Узень, а также Ириклинского и Варфоломеевского водохранилищ. С Ириклинского водохранилища вода уже поступает в Урал, и по мере наполняемости будем производить сброс. Это определяют специалисты. На сегодняшний день уже более 30 тысяч кубов сброшено. Большая работа проведена, и в начале марта планируется проведение штабных учений, где вся задействованная техника покажет свою готовность. На 300 млн тенге сделали обвалование дамб, восстановление. В ЗКО 20 км дамб, 70 гидротехнических сооружений, половина из которых находятся в нашей коммунальной собственности, а остальные в республиканской. Все документы по ним приведены в порядок и бесхозных водохранилищ не имеется. Как рассказал Алмаз БАДАШЕВ, 15-20 марта к противопаводковым мероприятиям будет привлечена бригада взрывников. На территории ЗКО планируется провести порядка 10 тысяч взрывов в на реках в Уральске, Зеленовском и Таскалинском районах.