Среди экспортируемых товаров замакима отметил мельничные шары от Арматурного завода, коленчатые валы Уральского механического завода, термоупрощенное стекло от компании «Стеклосервис», колбасные изделия «Жайык ет» и кондитерские от «Казкона». Разумеется, львиная доля экспорта приходится на нефть. - У нас есть хорошие тенденции к стабильному росту продуктов, выпускаемых субъектами малого и среднего бизнеса. В прошлом году общий объем составил 314 млрд тенге, при этом рост идет по всем показателям. Количество зарегистрированных субъектов МСБ - 45,5 тысячи единиц, активно из них работают 29200. Растет и число людей, занятых в МСБ - по итогам прошлого года он составил 14 процентов и достиг 94100 работников, - заметил замакима. Среди государственных программ МСБ активно пользуется «Дорожной картой бизнеса-2020». - В прошлом году было замечание со стороны президента по охвату этой программой районных предпринимателей. У нас было пять районов, где предприниматели не участвовали в процессе. Мы эту работу активизировали, и сейчас все 12 районов пользуются льготами программы «ДКБ». Основная проблема сельского бизнеса - это удаленность наших районов. Вторая - банки второго уровня не берут в залог имущество в сельской местности. По данному вопросу мы работаем с банками, но их политика не позволяет решить эту проблему в полном объеме. При этом сельский бизнес охотно участвует в программе «Занятость-2020» и кредитных линиях «Казагро», - сообщил замакима.