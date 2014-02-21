karimovОб этом сообщила пресс-служба акима ЗКО со ссылкой на замакима области Марата КАРИМОВА. По итогам 2013 года доля экспорта увеличилась на 13 процентов, при этом растет и импорт товаров из стран ТС. Рост по импорту составил 29 процентов.  Среди экспортируемых товаров замакима отметил мельничные шары от Арматурного завода, коленчатые валы Уральского механического завода, термоупрощенное стекло от компании «Стеклосервис», колбасные изделия «Жайык ет» и кондитерские от «Казкона». Разумеется, львиная доля экспорта приходится на нефть. - У нас есть хорошие тенденции к стабильному росту продуктов, выпускаемых субъектами малого и среднего бизнеса. В прошлом году общий объем составил 314 млрд тенге, при этом рост идет по всем показателям. Количество зарегистрированных субъектов МСБ - 45,5 тысячи единиц, активно из них работают 29200. Растет и число людей, занятых в МСБ - по итогам прошлого года он составил 14 процентов и достиг 94100 работников, - заметил замакима. Среди государственных программ МСБ активно пользуется «Дорожной картой бизнеса-2020». -  В прошлом году было замечание со стороны президента по охвату этой программой районных предпринимателей. У нас было пять районов, где предприниматели не участвовали в процессе. Мы эту работу активизировали, и сейчас все 12 районов пользуются льготами программы «ДКБ». Основная проблема сельского бизнеса - это удаленность наших районов.  Вторая - банки второго уровня не берут в залог имущество в сельской местности. По данному вопросу мы работаем с банками, но их политика не позволяет решить эту проблему в полном объеме. При этом сельский бизнес охотно участвует в программе «Занятость-2020» и кредитных линиях «Казагро», - сообщил замакима.