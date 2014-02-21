ucheniya1Сегодня, 20 февраля, на территории КХП «Желаево» прошли пожарные учения, на которых побывал и корреспондент портала "Мой ГОРОД". На закрытую территорию хлебопекарни для участия в учениях прибыло 15 единиц техники, 87 человек, в том числе и офицерский состав пожарных частей № 1,2,3,5,6. Вместе с приехавшими пожарными спасать людей должна была группа пожарной службы хлебокомбината. Огнеборцам для данного мероприятия от национальной компании «Казахстан Темир Жолы» был предоставлен пожарный поезд. По легенде в здании КХП загорелся нижний башмак нории (это емкость для забора зерна), где транспортируется зерно, в ходе учений нужно было спасти двух людей, один пострадавший оказался на самом верхнем - пятом этаже, на высоте почти 50 м, второй  располагался на нижнем этаже. Для их спасения пожарным потребовалось на люльке подняться на высоту 54 м со шлангом, вода в который подавалась из цистерны пожарного поезда. - Такие учения не редкость. На такой огромной территории очаг возгорания трудно найти, большое число служебных помещений, много переплетений электрической проводки, что может стать очагом возгорания. Сегодня мы хотели показать, как быстро и эффективно сработать в условиях ЧС, - рассказал замначальника пожарной службы Дамир ЕРМАГАМБЕТОВ. В ходе учений пострадавшие были спасены, очаги возгорания потушены, офицеры пожарной службы похвалили состав спасателей за оперативную работу. ucheniya1 ucheniya2 ucheniya3 ucheniya4 ucheniya5 ucheniya6 ucheniya7 ucheniya8 ucheniya9 ucheniya10 Юлия МУТЫЛОВА Фото автора