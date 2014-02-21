- 19 февраля рано утром произошла авария в котельной детского сада «Байтерек». Каких-либо разрушений нет и люди не пострадали. На сегодня в специальные службы расследуют причины. Возможно, это технологический сбой, потому что садик в принципе новый, начал функционировать в 2012 году. На сегодня идут ремонтно-восстановительные работы. И надо сказать, что погода нам помогает, стоит теплая погода, в здании поддерживается комнатная температура, и в ближайшие сутки, я думаю, отопительную систему восстановят, - сообщила ТУРЕМУРАТОВА. Напомним, ЧП произошло в садике №47, что находится в районе «Северо-Восток-2». В ДЧС сообщили, что это был разрыв котла. Предварительная причина - неправильная эксплуатация.