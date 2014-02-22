Фото с сайта pda.top.rbc.ru Фото с сайта pda.top.rbc.ru Мэр Москвы Сергей Собянин развелся со своей супругой после 28 лет совместной жизни, сообщает Lifenews.ru. Он уточнил, что это было совместное решение. В браке Сергей Собянин состоял с 1986 года. С женой Ириной Рубинчик он познакомился в Тюменской области, где она работала инженером-строителем. "Мы уважаем друг друга и как два взрослых и интеллигентных человека сохраним добрые отношения. Мы надеемся на понимание и просим уважать наше право на личную жизнь", - сообщается в заявлении Сергея Собянина. Представители СМИ уточнили, что 52-летняя Ирина Собянина приходится двоюродной сестрой министру топлива и энергетики России Александру Гаврину. Сергей Собянин избран на должность мэра Москвы 8 сентября 2013 года. Пост мэра Москвы Сергей Собянин занял еще в октябре 2010 года после отставки Юрия Лужкова. На выборах он набрал 51,36 процента голосов. Ближайшим соперником был кандидат от РПР-ПАРНАС Алексей Навальный, который получил 27,24 процента голосов. Политическую карьеру он начал в должности сенатора от Ханты-Мансийского округа в 1996 году. В 2001 году он возглавил Тюменскую область, а в 2005 году - занял пост руководителя администрации президента.