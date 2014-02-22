Митингующие держали плакат с надписью «Нищие беднее не будут». В основном люди жалуются, что девальвация сильно ударила по их карманам и ухудшила их уровень жизни. При этом все митингующие говорят, что не хотят повторения Майдана, но считают своим долгом высказаться. - Для людей важно думать, что у них есть возможность собраться, чтобы показать власти, что они не согласны с тем, что происходит, что у них есть определенный взгляд на то, как должно происходить, - сказал. - Для меня важно как для гражданина выйти. Девальвация - это только повод, а проблем накопилось очень много. Это и проблемы со свободой слова… На митинг пришла и молодежь. - Я пришла сегодня, чтобы поддержать казахстанский народ, который пережил девальвацию, - говорит. - Люди не должны все собирать в себе. Нужно высказывать свое мнение, выпустить пар. К собравшимся вышел, который сообщил, что митинг несанкционированный, соответственно, незаконный. На площади было много полицейских, но они не разгоняли толпу, а заняли наблюдательную позицию. Нужно отметить, что сегодня, 22 февраля, в Уральске необычно холодно. Всю неделю в Уральске держалась теплая погода - 0 градусов, а сегодня 18 градусов ниже нуля. Простояв час на площади, митингующие разошлись.