ЧП случилось в многоэтажном доме по улице Мухита. Как стало известно корреспонденту портала "Мой ГОРОД", о развратных попытках мужчины в полицию сообщили очевидцы. На место срочно выехали сотрудники Абайского отдела полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция установила, а позже задержала мужчину 1986 года рождения. Он дал признательные показания. Пока он отпущен под подписку о невыезде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Информацию подтвердили в УВД г. Уральск и сообщили, что подозреваемый показал ребенку половой член.