Иллюстративное фото с сайта o2-photo.com Иллюстративное фото с сайта o2-photo.com Спасатели доставляют жителей Хромтау, которые не могут попасть с вокзала в город, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как известно, железнодорожные ворота находятся в 6 километрах от самого города. В минувшую пятницу машина выехала в сторону Хромтау, но не доехала. Семерых пассажиров, среди которых ребенок, пришлось эвакуировать. К счастью, пострадавших нет. По данным департамента ЧС Актюбинской области, выехавшие из Актобе в Хромтау 30 пассажиров также остались в снежном плену. Чтобы добраться в Астану, актюбинцы предпочитают сесть с вокзала Хромтау, а не с областного центра. Только таким образом жители "экономят" порядка 5-6 часов. Во втором случае также спасателям пришлось эвакуировать и доставлять три десятка пассажиров на вокзал Хромтау. Между тем в минувшую пятницу между Актобе и поселком Россовхоз, также на Шубаркудук и Кенкияк, Карабутак и Комсомол в снежном заносе остались около 30 человек. Одному пассажиру пришлось вызвать скорую. Причина не сообщается. Айдар БАЙЖАНОВ