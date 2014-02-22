Иллюстративное фото с сайта www.yk-news.kz Иллюстративное фото с сайта www.yk-news.kz При получении взятки 3000 долларов задержан руководитель по инспекции труда Актюбинской области. По информации департамента финансовой полиции, госинспектор и ряд лиц 17 и 18 февраля 2014 года получили взятку от жителя за уменьшение степени вины работодателя по факту несчастного случая. Стоит отметить, что в результате этого несчастного случая погиб рабочий. В отношении руководителя по инспекции труда  области и ряда лиц департаментом финансовой полиции возбуждено уголовное дело по ст. 311 ч. 2 УК РК - "Получение взятки". Айдар БАЙЖАНОВ