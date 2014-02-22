Фото с сайта lenta-ua.net Фото с сайта lenta-ua.net Лидер оппозиции Юлия Тимошенко освобождена решением Верховной Рады Украины, сообщает РИА Новости. Постановление приняли на заседании парламента 22 февраля 2014 года. Оно позволяет освободить бывшего премьер министра страны Юлию Тимошенко от уголовного наказания. До этого депутаты проголосовали за закон о декриминализации статей, по которым Юлия Тимошенко была осуждена. Тогда парламент внес в уголовное законодательство страны положение конвенции ООН против коррупции. "При этом обратите внимание: статья не отменена, а изменена. Те деяния, за которые была незаконно осуждена Юлия Владимировна, перестали быть уголовно наказуемым преступлением, и, соответственно, в ближайшее время, после подписания этого закона, ее обязаны выпустить", - заявил адвокат Юлии Тимошенко Сергей Власенко. Отмечается, что этот закон еще не был подписан президентом Украины Виктором Януковичем. При этом, в Верховной Раде заявили, что постановление, принятое депутатами, позволяет обойтись без подписи президента. Отметим, в ходе заседания парламента 22 февраля 2014 года спикером Верховной Рады был избран депутат из партии "Батьковщина" Александр Турчинов. Экс-спикер Рады Владимир Рыбак был ранее отправлен в отставку по собственному желанию. Под председательством Турчинова парламент высказал недоверие генеральному прокурору страны Виктору Пшонке. "Виктор Пшонка уже не имеет права исполнять обязанности", - сказал после голосования Турчинов. Также новым исполняющим обязанности министра МВД был назначен сторонник Юлии Тимошенко, дептутат от "Батьковщины" Арсен Аваков. В Верховную Раду внесен и законопроект об увольнении главы Службы безопасности Украины Александра Якименко. Законопроект внес внефракционный депутат Роман Стаднийчук. Напомним, Юлия Тимошенко была осуждена в 2011 году на семь лет лишения свободы по обвинению в заключении невыгодных для Украины газовых соглашений с Российской Федерацией в 2007. Она отбывала наказание в Качановской колонии в Харькове, в мае 2012 года из-за ухудшения здоровья была госпитализирована в харьковскую больницу. Политик страдает межпозвоночной грыжей. В апреле 2013 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал арест Юлии Тимошенко незаконным и политически мотивированным.