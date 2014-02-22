bpicturepictureОфициальный представитель Юлии Тимошенко опровергла информацию о том, что бывший премьер-министр Украины была освобождена из тюремной больницы в Харькове. Ранее в субботу Наталья Лысова заявляла агентству Associated Press, что Тимошенко уже находится на свободе. Однако теперь она взяла свои слова назад.