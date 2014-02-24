Фото с сайта sk-sport.kz Фото с сайта sk-sport.kz Аким Алматы Ахметжан Есимов поздравил бронзового призера XXII зимних Олимпийских игр в Сочи Дениса Тена и вручил ему ключи от автомобиля Chevrolet Cruze, сообщает NUR.KZ. Об этом информирует в понедельник пресс-служба акима города. Градоначальник отметил, что за выступлением Дениса следили все казахстанцы. "Мы все болели за тебя и гордимся, что наш алматинец стал призером на Олимпиаде. Ты молод, все твои победы еще впереди. Если Алматы выиграет право проводить Олимпийские игры 2022 года, уверен, ты достойно представишь на них Казахстан. Со своей стороны мы будем и дальше тебя поддерживать", - сказал Ахметжан Есимов. В свою очередь, Денис Тен поделился впечатлениями от Олимпийских Игр и поблагодарил Ахметжана Есимова за поддержку. "На играх в Сочи прошла презентация заявки Алматы, на право проведения Олимпиады 2022 года. Все мои знакомые спортсмены с воодушевлением восприняли это известие и выразили желание приехать в Алматы", - сказал Денис Тен. В заключение встречи аким Алматы вручил Денису Тену ключи от автомобиля Chevrolet Cruze. Напомним, что Денис Тен является коренным алматинцем. Здесь он начинал тренировки и свою профессиональную карьеру. В 2011 году, на 7-х зимних Азиатских играх он выиграл золотую медаль. На чемпионате мира 2013 года Денис Тен занял второе место.