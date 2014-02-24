Иллюстративное фото с сайта www.auto-mirage.com Иллюстративное фото с сайта www.auto-mirage.com Автомобиль Niva будет снят с производства в Казахстане. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил первый вице-министр индустрии и новых технологий Альберт Рау, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Узбекские авто, которые не были оснащены, что называется, "попали" (Прим. автора - под новые правила, которые касаются ввоза некоторых видов авто на территорию Таможенного союза). Это вопросы безопасности. Те все марки, которые мы производим, кроме Niva, которая, кстати, уже снимается с производства, они все обеспечены этими условиями. И это наше право", - пояснил Рау. Ранее сообщалось, что с 2015 года в Казахстане вступит в силу запрет на ввоз из Узбекистана таких автомобилей, как Daewoo Nexia и Daewoo Matiz . Санкции связаны с вступившими в силу изменениями в техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". Кроме того, на брифинге Альберт Рау сообщал, что техрегламент не станет проблемой для экспорта казахстанских автомобилей. К 2019 году Казахстан планирует выйти на производство 200 тысяч авто в год.