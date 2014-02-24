Фото с сайта www.sq.com.ua Фото с сайта www.sq.com.ua Бывший президент Украины Виктор Янукович, а также ряд других высших должностных лиц объявлены в розыск, сообщает NUR.KZ. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал исполняющий обязанности министра внутренних дел Арсен Аваков. "Информирую на сегодняшнее утро. Возбуждено уголовное дело по массовым убийствам мирных граждан. Янукович и ряд других должностных лиц объявлены в розыск", - говорится в сообщении и.о. министра. В соцсетях появляются всё новые сведения о местоположении бывшего президента Украины, сообщает Lenta.ru. "Януковича обнаружили в одном из монастырей Московского патриархата вместе с охраной и ближайшим окружением, — написал в Facebook оппозиционный депутат Александр Бригинец. — Общее количество людей с ним около тысячи". Подтверждения или опровержения этой информации из других источников пока не поступало. Ранее оппозиционный депутат Владимир Куренной объявил (также посредством Facebook), что из Донецка в сторону Мариуполя (возможно, на трассу ведущую к границе) выехал кортеж, в котором якобы может находиться Янукович. Позднее он разместил следующее сообщение: "Арестован? Инфа на 80%!!! Проверяем". Однако оппозиционер Валентин Наливайченко, который недавно был назначен куратором за Службой безопасности Украины, заявил, что о предполагаемом задержании Януковича ничего не знает. В свою очередь, журналистка "Украинской правды" Татьяна Чорновилраспространила информацию, что Янукович якобы собирается "бежать морем". Для этого под Севастополем, по ее версии, грузится яхта "Bandido". Виктор Янукович, напомним, на фоне противостояния с оппозицией покинул Киев и вылетел в Харьков. В Службе безопасности Украины опровергли эти слухи, сообщает РИА Новости. "Насколько мне известно, эта версия не подтвердилась", — заявил представитель спецслужбы. Он добавил, что вероятность того, что экс-президент все еще находится в Украине остается высокой. "В настоящее время Янукович не задержан, и место его пребывания пока что не установлено", — сообщил агентству собеседник. Точной информации о его нынешнем местонахождении нет. В пограничной службе сообщили, что в ночь на воскресенье, 23 февраля, Янукович пытался вылететь из аэропорта Донецка, не проходя необходимых процедур, однако пограничники не позволили ему этого сделать. После этого президент, как отмечалось, уехал из аэропорта на бронированной машине.