Иллюстративное фото с сайта autocombats.info Иллюстративное фото с сайта autocombats.info Внедорожник отечественного производства Toyota Fortuner начнут выпускать в Казахстане уже в апреле, сообщил сегодня первый вице-министр индустрии и новых технологий Альберт Рау. "В апреле мы запустим, где-то на 5 тысяч,- производство Toyota Fortuner. У нас ведутся переговоры, чем еще заполнить эту костанайскую площадку", - сказал Рау на брифинге в СЦК. Напомним, выпуск местных "Тойот" будет налажен в Костанае на базе ТОО "Сарыарка АвтоПром" методом мелкоузловой сборки CKD, включающей в себя сварку и окраску кузовов. Ранее планировалось, что ежегодно в Казахстане будут выпускать около 3 тысяч новеньких автомашин. Ожидается, что цена на отечественные внедорожники Toyota Fortuner составит около 40 тысяч долларов, причем в базовой комплектации. "На следующую пятилетку, мы хотим к 2019 году достигнуть мощности где-то 200 тысяч автомобилей в год, эти автомобили будут собираться и производиться (в Казахстане). К 2017 году мы должны локализацию достигнуть 50%", - сказал Рау на брифинге в службе центральных коммуникаций. По его словам, ключевыми задачами автопрома во второй пятилетке - это запуск самих проектов, привлечение крупных игроков. Источник: ИА "Казинформ"