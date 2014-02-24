Иллюстративное фото с сайта lightnews.net Иллюстративное фото с сайта lightnews.net Об этом сообщает пресс-секретарь областного суда Гульмира КЕНЖЕГАЛИЕВА. 24 февраля в Западно-Казахстанском областном суде состоялось пленарное заседание областного суда. С кадровыми изменениями и назначениями в судах Западно-Казахстанской области ознакомил председатель областного суда Камбар НУРЫШЕВ. Так, председателем Уральского городского суда №2 назначен Мурат Арыстаналиевич ИМАНБАЕВ, ранее занимавший должность председателя специализированного административного суда г.Уральска. Председателем специализированного административного суда г.Уральска назначен Галымжан Султашевич ИЩАНОВ, ранее занимавший должность Уральского городского суда. Председателем Уральского городского суда назначен Биржан Екпинулы МАМБЕТОВ, ранее занимавший должность судьи Западно-Казахстанского областного суда. Кроме того, в Бурлинский районный суд назначен судьей Азамат Мерекеулы СУЛТАНТЕМИРОВ. Судьей Казталовского районного суда назначена Асель Жумангулкызы ЖАМАНТАЕВА. В Уральский городской суд №2 судьей назначен Бахтияр Шадыкулович ЖУРАБАЕВ. Судья Западно-Казахстанского областного суда Гульжамал Мендигалиевна ТАЙБАГАРОВА назначена судьей Астанинского городского суда.