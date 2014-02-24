Пикетчица заявляет, что стала жертвой мошенников. Устроившись на работу к своей знакомой, она оказалась в неловком положении - в благодарность хозяйка просила взять Сараеву деньги в банке, а в залог предоставить свою двухкомнатную квартиру. Женщина говорит, что ей было неудобно отказать, и она согласилась. Но спустя некоторое время оказалось, что квартира продана, а Ольга Николаевна осталась не у дел. Начались судебные тяжбы, мошенников поймали и осудили сроком на шесть лет, но где жить потерпевшей, как оказалось, никого не интересовало. От безысходности женщина решилась выйти с плакатом и встать перед зданием областного акимата. - Приходится скитаться по друзьям, - говорит Ольга САРАЕВА. - С 1 октября 2013 года уголовным судом я была признана потерпевшей, а в ноябре того же года по гражданскому суду меня выселили из моей квартиры. Вот я билась, в Астану писала. А Астана пересылала здесь разбираться. И все почему-то стоит мертвым грузом. С ноября месяца как бездомная. Посадили мошенников на шесть лет, а кто вернет мне мою квартиру? На несанкционированный митинг власти отреагировали почти моментально. К женщине вышели объяснил, что её пикет несанкционированный и предложил пройти внутрь здания горакимата. Спустя несколько часов, женщина вышла с кипой бумаг. - Мне объяснили, как действовать дальше, - говорит Ольга Николаевна. - Разрешили мои проблемы. Лед тронулся. Будем надеяться, что все сложится хорошо. Спасибо журналистам и Асланбеку САРКУЛОВУ!