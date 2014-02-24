В сюжете программы говорилось о том, что десятки объектов образования находятся в плачевном состоянии, многие школы и детсады не видели капремонта со времени их строительства. В зданиях - сгнившие трубы, зияющие трещины, плохое водоснабжение и отопление. В общем, состояние ужасное. В качестве примера был приведен детсад №6, где в тесных комнатках ютятся 105 детей. А условия в дошкольном учреждении шокируют: горячей воды в здании нет вообще,температура воздуха зимой ниже нормы, окна затянуты целлофаном. Существуют проблемы и школах Уральска, например, в СОШ №7 зимой из-за старых окон детям приходится сидеть одетыми. В СОШ №12 проблема с санузлом.говорит, что, "наверное, от внутреннего беспокойства, причиняемого внешними кризисными факторами, часто ездит в сопровождении патрульных автомобилей УДП и по ходу кортежа перекрываются улицы Уральска. Тяжелые думы одолевают областного вельможу, которому не хочется верить в то, что многие жители западного края не верят ему. О каких разъяснениях послания или вопросах девальвации можно говорить, когда он и его команда не могут решить местечковые проблемы горожан и сельчан. Вот и шумит народ в Жалпактале, Деркуле, Круглоозерном, Подстепном и Желаево. Хотя выйти в народ, успокоить, провести переговоры - это дело акима области. А он даже прессу во время встречи с общественностью отсаживает отдельно. Не барское это дело - разговоры вести с народом или компетентности маловато?". - Запад сотрясают коррупционные скандалы, бизнесмены, извините за циничность выражения, «мрут как мухи», народ гневается. Ох, уж эта Европа. Уважаемые зрители, наверное, подумали о загранице? Ни в коем случае, мы говорим о нашей Западно-Казахстанской области, - говорит Галым БАЙТУК. Также политический обозреватель рассказал о том, что население практически не знает акима, многие видели его только в Интернете. "Ну, а в принципе, господин аким, видимо, очень серьезно радеет за Таможенный союз, правда, по комментариям в соцсетях он делает это как-то витиевато и не с особой пользой не только для своей области, но и для страны в целом. Например: имея под рукой Карачаганакское месторождение газа и Газоперерабатывающий завод «Жаик» с 2,5 млрд кубов в год, Западно-Казахстанская область, имея потребность в 600 млн кубов, покупает через кучу посредников дорогой газ из России. Или вот еще пример: господин НОГАЕВ докладывает президенту страны, что более 300 тонн мяса продают за рубеж, а при этом известный производитель мясных консерв компания ТОО «Кублей», со слов депутата мажилиса товарища Косарева, изготавливает консервы из польского или из перуанского мяса. Странная кооперация, не правда-ли? А ведь президент Казахстана много раз говорил о проявлениях инициативы и необходимости ведения переговоров наших министров и акимов с иностранными компаниями с пользой для страны. Однако аким Западно-Казахстанской области или плохой переговорщик, или ждет с моря погоды.Еще одним бичом области в бытность правления Нурлана Ногаева является растущий уровень коррупции, один скандал с бывшим спортивным функционером Муслимом УНДАГАНОВЫМ и компанией чего стоит, ну, а из последних скандалов можно отметить аресты заместителя акима Жанибекского района и судьи из Зеленовского района. Вот антикоррупционному совету Каирбека Сулейменова при партии Нур Отан на Западе непочатый край работы", - заключил ведущий. Программу Галыма БАЙТУКА широко обсуждают и в социальных сетях, где автор анонсировал выпуск "про Запад". Пользователи соцсетей приходят к выводу, что "на Хабаре просто так ничего не показывают".