Иллюстративное фото с сайта www.pro-goroda.ru Иллюстративное фото с сайта www.pro-goroda.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на УВД г. Уральск. Убийство произошло поздно вечером 21 февраля в одной из квартир в микрорайоне Северо-Восток. По словам начальника УВД г.Уральск Манарбека ГАБДУЛЛИНА, в полицию поступило сообщение об убийстве. Двумя проникающими ножевыми ранениями в грудную клетку был убит 50-летний мужчина. В квартире находилась жена потерпевшего. - Был установлен 46-летний подозреваемый, - рассказал Манарбек ГАБДУЛЛИН. - Мужчину убил бывший муж его жены. Как стало известно, подозреваемый с сыном проживали отдельно. Сын рассказал, что  отчим обидел его. Они вместе с отцом пошли в квартиру матери и отчима, там мужчина дважды ударил «обидчика» сына ножом, после чего скрылись с места. Полицейским удалось установить личность и задержать подозреваемого. Мужчина водворен в ИВС. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 96 УК РК - «Убийство». Несовершеннолетний сын подозреваемого помещен в центр временной адаптации несовершеннолетних.