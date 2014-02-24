Жириновский посчитал уместным присоединение к РФ части Украины и среднеазиатских республик. Что касается первой, то ее восточная часть нужна Москве для защиты прав и интересов русских, которые здесь проживают, сказал лидер ЛДПР. "Надо создать новую республику Малороссию как еще один Федеральный автономный округ России со столицей в Харькове. Тысячи молодых мужчин со всей России хотели бы поехать на Украину помогать нашим русским братьям защищать их права. Мы не можем оставаться равнодушными к тому, что кого-то будут привлекать к уголовной ответственности за разговор на русском", - прокричал на своем выступлении Владимир Жириновский. Южное направление тоже необходимо расширять, продолжил он. И в первую очередь это касается Казахстана, Таджикистана и других соседних стран. "У нас направление на юг – это Турция, Иран и Афганистан. А японцы пусть с китайцами выясняют, кто из них более желтый или воинственный. Должна быть русско-турецкая граница", - обрисовал желаемые российские рубежи Жириновский. Он уделил свое внимание и Африке. Ее вообще можно отдать Евросоюзу, отметил депутат парламента РФ.