Фото с сайта www.svoboda.org
Многие его знают, как бывшего мэра Нью-Йорка, однако он еще и талантливый управленец.
Майкл Блумберг родился в простой семье, карьеру начинал рядовым сотрудником. Часто в своих интервью он говорил, что «работа на дядю» — хорошая возможность для старта. И он воспользовался этой возможностью. Получив золотой парашют с прежнего места работы, он вложил все свои деньги в создание Bloomberg LP.
На данный момент его компания Bloomberg LP занимает сильные позиции на финансовом рынке. Она состоит из подразделения Bloomberg Professional, которое предоставляет финансовым компаниям свои терминалы, подразделения Bloomberg Television – крупной телевизионной сети о финансах, собственного издательства и нескольких проектов таких как Bloomberg Press, Bloomberg Persona Finance и Bloomberg Markets, собственного радио, информационного агентства и интернет-ресурса bloomberg.com. Bloomberg LP – это один из ведущих поставщиков финансовых новостей по всему миру. В компании работает 9500 человек в 130 городах.
В 2001 году М. Блумберг балатировался на пост президента Нью-Йорка. Он набрал 50% голосов, а его оппонент – 48%.
Политическая карьера не помешала ему продолжать развивать свой бизнес. Каждый бизнесмен, в штате которого, работает даже менее 50 сотрудников, знает, что управлять персоналом непросто. А ведь именно работа персонала и стиль управления руководителя влияет на успешность компании. Заслуга Майкла Блумберга в том, что он сумел построить эффективную систему управления в своей корпорации. Он широко использует систему делегирования, кстати, будучи на посту мэра Нью-Йорка, делегировав многие полномочия работникам своей компании, стратегические решения продолжал принимать самостоятельно.
Повышения и назначения на высокие должности в Bloomberg LP происходят исключительно исходя из способностей сотрудников. В принципе, эту модель управления он перенес и в администрацию города, где главные городские чиновники стали назначаться в соответствии с компетенциями, а не за выслугу лет. Им так же делегировались широкие полномочия. Из отдельных кабинетов, Блумберг пересадил чиновников и их подчиненных на открытые пространства. Помещение администрации города Нью-Йорк стало похожим на торговые площадки Уолл-стрит. Судя по всему, Блумберг считает, что совместная работа сотрудников, перекрестное наблюдение друг за другом приводит к повышению эффективности работы. Так же эта система упрощает посещение посетителей, которым будет проще найти нужного им чиновника.
Нужно сказать, его метод управления работает! Доказательством тому является не только успешный бизнес, но и нью-йоркское правительство, которое после долгих лет застоя, с приходом к власти Блумберга, стало работать. В городе уменьшилась преступность, улучшилось образование, во всех точках питания прекратилось использование трансгенных жиров, начата программа оздоровления окружающей среды и многое другое.
Подводя итоги, хочу еще раз акцентировать внимание читателей на то что основная заслуга Майкла в том, что он, будучи на посту мэра Нью-Йорка, он кардинально изменил организацию рабочего пространства, он сумел сделать работу сотрудников эффективнее. У этого человека есть талант — талант управлять человеческими ресурсами. Он показал всему миру, что работа в открытом пространстве, где все друг у друга на виду повышает эффективность работы каждого отдельного сотрудника, как следствие, повышается результативность всей организации.
P.S. Так уж сложилось, что бизнесмены воспринимаются как люди беспринципные, жадные, агрессивные. Но Вы вероятно не знаете, что занимая пост мэра Нью-Йорка, Блумберг назначил себе зарплату в 1 доллар. Он не пользовался государственным жильем, полностью жил и продолжает жить на доходы от бизнеса, на работу ездил на метро и на велосипеде.
Источник: professionali.ru