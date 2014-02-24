Иллюстративное фото с сайта zapoved-kursk.ru Иллюстративное фото с сайта zapoved-kursk.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 22 февраля в три часа ночи поступило сообщение о том, что в Темирском районе поселке Кенкияк женщине срочно требуется медицинская помощь. На место вызова были направлены спасатели и врач санитарной авиации на автомобиле «ТРЭКОЛ». Удалось спасти женщину, у которой начались роды. По пути в поселок Кенкияк из снежного заноса эвакуированы восемь человек. Беременная женщина доставлена в ЦРБ Мугалжарского района. По данным ведомства, в минувшие выходные также на трассе Самара-Шымкент возле села Акжар Хромтауского района из снежного заноса спасены 60 человек, из них 5 детей, и эвакуировано 195 человек. Между селами Карабутак и Комсомол также были спасены и доставлены в крестьянское хозяйство "Арай" 10 человек. Между тем 14 автомобилей с 20 пассажирами застряли на автодороге Комсомол-Костанай. Спасатели эвакуировали из снежного заноса 12 человек в Аккольском сельском округе Айтекебийского района, еще 6-х на трассе Актобе-Астрахань в Темирском районе. Айдар БАЙЖАНОВ