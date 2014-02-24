Фото с сайта lenta-ua.net Фото с сайта lenta-ua.net До сих пор неизвестно, где находится президент Украины Виктор Янукович, сообщает Tengrinews.kz. Вечером 22 февраля он покинул киевскую резиденцию "Межигорье" на вертолете, что зафиксировали камеры видеонаблюдения. Позже улетел в Харьков, где дал интервью SaveFrom.net украинским журналистам, в котором заявил, что не собирается покидать страну, и что он - законно избранный глава государства. Кроме того, президент заявил о государственном перевороте. Сообщалось, что в Харькове Виктор Янукович примет участие в съезде депутатов юго-восточных областей, Автономной республики Крым и Севастополя. Однако на съезд он так и не приехал. Затем появилась информация о том, что самолет с Януковичем на борту не выпустили из аэропорта Донецка украинские пограничники. После чего он уехал в неизвестном направлении в сопровождении охраны. В воскресенье представитель Януковича в парламенте Юрий Мирошниченко заявил, что связь с президентом отсутствует, и он ничего не знает о том, где тот находится. Глава Харькова Геннадий Кернес, который в тот же день вернулся из России на Украину, также не смог ответить на вопрос о местонахождении Януковича. В СМИ и социальных сетях циркулируют слухи о том, что Виктор Янукович скрывается в Крыму, бежал в Россию, Беларусь или даже в Оман или ОАЭ. Однако власти названных государств Персидского залива опровергли эти слухи, сообщает Euronews. По одной из версий, Янукович может находится в спецбункере на территории Украины. Вечером 23 февраля ряд украинских СМИ сообщили, что Виктора Януковича задержали в Крыму. Однако позже исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Арсен Аваков опроверг эти сведения.