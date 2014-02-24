Столичный рынок за год вырос на 18,5 миллиардов тенге (на 13,7%). Алматы сдает позиции. Абсолютный прирост за год всего на 8,7 миллиардов тенге (на 3,3%). Наблюдается переток ипотечного рынка из Алматы в Астану. Столица увеличила долю на 1%, а Алматы, напротив, потеряла 1,2%. На декабрь 2013 года Алматы концентрирует 31,4% ипотеки (всего 271,5 миллиардов тенге), Астана - 17,8% (153,6 миллиардов тенге). Рэнкинг-основа: Ипотечные кредиты на конец периода. Регионы РК. Декабрь 2013 tablica69853321156 Источник: ranking.kz