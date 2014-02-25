Со слов очевидцев тентованная "Газель" двигалась по улице Айтиева в сторону Центрального рынка. По всей вероятности, водитель "Газели" хотел совершить маневр - объехать впереди движущуюся машину, вследствие чего совершил выезд на встречную полосу, по которой в этот момент ехал автомобиль Opel Vectra. Произошло лобовое столкновение. От сильного удара "Газель" выбросило на обочину дороги. У нее оторвалось переднее колесо и рессоры. У автомобиля Opel Vectra от передней части практически ничего не осталось. По словам сотрудника УАП ДВД, водители пострадали незначительно и были госпитализированы.