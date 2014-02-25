Иллюстративное фото с сайта ru.gdefon.com Иллюстративное фото с сайта ru.gdefon.com Последняя неделя февраля порадует уральцев ясной погодой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на гидрометеослужбу. - Всю неделю температура воздуха будет повышаться с минус 22-27 до минус 10-15 градусов ночью, с минус 12-17 до 6-11 градусов днем, - говорит начальник отдела прогнозов Татьяна ШИЛИНГ.- Ветер умеренный, юго-восточный, 9-14 метров в секунду.